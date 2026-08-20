Stop alla raccolta di rifiuti elettrici a Santa Teresa, cosa è successo

Lo stop a Santa Teresa alla raccolta di rifiuti elettrici.

Un’interruzione improvvisa che rischia di creare non pochi disagi alle famiglie e alla gestione casalinga dello smaltimento locale. A Santa Teresa Gallura il servizio di ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ha subito una battuta d’arresto completa, lasciando temporaneamente bloccata la filiera di smaltimento dei dispositivi tecnologici e degli elettrodomestici in disuso.

La decisione è maturata a seguito di una segnalazione formale giunta da Econord Sardegna, la società che gestisce l’appalto della raccolta differenziata nel comune gallurese. La sospensione non fa distinzioni di sorta e colpisce qualsiasi tipologia di dispositivo: dai grandi impianti domestici come frigoriferi, lavatrici e televisori, fino agli oggetti di uso quotidiano di dimensioni ridotte, inclusi smartphone, piccoli elettrodomestici da cucina e persino le lampadine esauste.

Alla base del blocco non vi è un disservizio operativo della ditta di raccolta, bensì uno stallo burocratico-logistico legato all’attesa della riattivazione del sito di conferimento presso il Centro di Coordinamento Raee, l’organismo nazionale che regola il flusso di questi materiali verso i centri di riciclo. Senza la riapertura del canale ufficiale di destinazione, il flusso della catena si arresta alla fonte per evitare il congestionamento dei depositi temporanei.

Il provvedimento, già operativo con decorrenza immediata, resterà in vigore fino a data da destinarsi. Nell’attesa che le piattaforme nazionali riorganizzino le proprie attività, il Comune appella alla responsabilità civica dei residenti, chiedendo di trattenere i dispositivi guasti o obsoleti all’interno delle proprie abitazioni per scongiurare episodi di degrado e abbandono illecito sul territorio. La ripresa del normale calendario di ritiro verrà annunciata non appena le autorizzazioni logistiche saranno ripristinate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui