La leader degli Skunk Anansie a Olbia: Skin torna in città dopo 23 anni

Skin farà un dj set a Olbia.

Skin, cantante britannica leader degli Skunk Anansie ed ex giudice di X-Factor Italia, sarà la grande protagonista del weekend a Olbia, dove il 17 ottobre terrà un attesissimo dj-set in piazza Elena di Gallura per il festival “Olbia Onde”, preceduta nelle serate del 15 e 16 da Don Cash e Claudio Guerrini in collaborazione con Rds.

L’esibizione.

La sua esibizione farà da cornice al ritorno del grande sport con il Grand Prix of Italy del mondiale di Aquabike, in programma dal 16 al 18 ottobre al Molo Brin tra le sfide di Ski Division, Runabout, Freestyle e Ski Ladies. A fare da apripista a questa ricca stagione autunnale è la dodicesima edizione di Benvenuto Vermentino, iniziata in questi giorni e pronta al gran finale di sabato 10 ottobre con il percorso enogastronomico nel centro storico e il Premio nazionale enoletterario.

Non è la prima volta che la leader degli Skunk Anansie arriva a Olbia. Skin era stata ospitata anche a Capodanno del 2004, ovvero la notte del 31 dicembre 2003. Dopo 23 anni la cantante britannica torna a Olbia riportando in piazza i suoi fan, anche quelli storici che avevano assistito al suo concerto.

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