Benzina in Gallura, dove costa meno: la classifica

La classifica dei distributori di benzina meno cari in Gallura.

Quanto costa fare il pieno in Gallura? I dati di Osservaprezzi Carburanti, il servizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che monitora i prezzi praticati dai distributori, consentono di individuare alcune delle stazioni di servizio con i prezzi più bassi per la benzina in modalità self.

In testa alla rilevazione figura la stazione di servizio Eni di località Bivio Portobello, sulla strada provincia 90 al chilometro 47, ad Aglientu, dove la benzina in modalità self viene indicata a 1,829 euro al litro. Alle spalle del distributore di Aglientu si trovano diverse stazioni di servizio di Olbia. Allo Spazio Conad Olbiamare, sulla strada statale 125 al chilometro 313+129, lato destro, il prezzo della benzina self è di 1,968 euro al litro.

A 1,979 euro al litro si trovano invece numerosi distributori. Tra questi il distributore Ip (Autogrill), sulla strada statale 125 al chilometro 323+189, e la stazione Carburanti self di via Capo Verde, entrambi a Olbia. Lo stesso prezzo, 1,979 euro al litro, viene indicato anche per il Q8 Olbia di via Capo Verde 16 e per la stazione Eni di via dei Lidi.

Sempre a Olbia, la rilevazione di Osservaprezzi Carburanti segnala la stazione Eni di viale Aldo Moro 324, con la benzina self a 1,979 euro al litro. Identico prezzo anche per il distributore Eni sulla nuova strada provinciale per Palau, sempre a Olbia. Nella rilevazione compare nuovamente il distributore Eni di viale Aldo Moro 324, con la benzina in modalità self a 1,979 euro al litro. Chiude l’elenco il distributore Eni di via Vittorio Veneto, ancora a Olbia, dove il prezzo indicato per la benzina self è di 1,979 euro al litro.

I prezzi riportati sono quelli presenti nella rilevazione di Osservaprezzi Carburanti e possono essere soggetti ad aggiornamenti da parte dei singoli impianti. La graduatoria rappresenta quindi una fotografia dei prezzi comunicati al momento della rilevazione e individua, tra quelli segnalati, i distributori più economici della Gallura per la benzina in modalità self.

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