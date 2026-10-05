L’iniziativa di Avis Olbia e Olbia Challenger 2026.

Avis Comunale di Olbia ODV comunica che, in occasione dell’Olbia Challenger 2026, torneo internazionale del circuito ATP Challenger in programma dall’11 al 18 Ottobre presso il Tennis Club Terranova, sarà presente con una giornata straordinaria di raccolta sangue.

La raccolta.

Giovedì 15 ottobre, dalle ore 8 alle ore 12, sarà possibile donare il sangue presso l’autoemoteca posizionata all’interno del TC Terranova. Per l’occasione, AVIS Olbia e l’organizzazione dell’Olbia Challenger hanno rinnovato l’accordo di partnership, ormai un appuntamento fisso che negli anni ha portato migliaia di giovani e sportivi ad avvicinarsi al dono.

A tutti i donatori che effettueranno la donazione nella mattinata del 15, verrà omaggiato un pass giornaliero per l’ingresso al torneo, utilizzabile a scelta nella giornata del 15 o del 16 ottobre 2026. “Tale omaggio, ci teniamo a sottolinearlo con forza, non è e non vuole essere un corrispettivo per la donazione, che per legge e per etica AVIS resta anonima, volontaria, gratuita e non retribuibile. È esclusivamente un segno di attenzione, di gratitudine e di rispetto per l’impegno sociale che ogni donatore assume verso la comunità”, fa sapere l’Avis Olbia.

I progetti.

Quella con l’Olbia Challenger è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle decine di iniziative che vedono Avis Olbia protagonista assoluta della vita sociale cittadina. Sono tanti i progetti e le raccolte estive con autoemoteca in spiaggia e nelle piazze dell’associazione. Grazie a queste iniziative, l’Avia Olbia è diventato un modello e un punto di riferimento, capace di portare il dono dove c’è la gente, dove c’è la vita vera. ”E lo sport è il veicolo ideale. Perché donare sangue e praticare sport sono due facce della stessa medaglia: salute, prevenzione, rispetto per il proprio corpo e per quello degli altri. Rinnovare per l’ennesimo anno l’accordo con un torneo internazionale così prestigioso è motivo di orgoglio – dichiara il Presidente di AVIS Olbia, Dott. Gavino Felice Murrighile – Portiamo l’atto più nobile, donare il sangue, dentro l’evento più bello della città. Invito tutti, donatori e non, giovani e famiglie, a venire a trovarci il 15 ottobre. Donare in autoemoteca a bordo campo è un’esperienza unica.”

AVIS Olbia desidera rivolgere un ringraziamento sentito e non formale al Tennis Club Terranova e al suo Presidente, Dott. Giuseppe Bianco, per la sensibilità, la visione e l’amicizia dimostrate. ”Una sensibilità reiterata negli anni, che non è mai venuta meno e che testimonia come il TC Terranova non sia solo un circolo sportivo d’eccellenza, ma una realtà profondamente legata alla città e al volontariato”.

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