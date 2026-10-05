Porto Cervo e la Costa Smeralda ospitano la Longevity Fest

Giornata inaugurale magnifica al Longevity Fest a Porto Cervo.

La Costa Smeralda si conferma capitale internazionale del benessere e della qualità della vita con l’avvio ufficiale delle Longevity Weeks e dell’atteso Longevity Fest. La giornata inaugurale della manifestazione ha trasformato Porto Cervo nel centro nevralgico di un vivace dibattito incentrato sulla longevità attiva, sulla prevenzione e sulle frontiere più avanzate della ricerca scientifica.

L’evento, ideato e diretto dal regista Pietro Mereu e promosso dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding, ha catalizzato l’interesse di esperti, professionisti e appassionati giunti per prendere parte a una serie di appuntamenti di altissimo profilo. La formula della kermesse ha unito con efficacia il rigore della ricerca medica alla valorizzazione del territorio, attingendo anche alle radici della celebre Blue Zone sarda grazie al contributo di accademici e studiosi di fama internazionale.

Nel corso della prima giornata, il Longevity Pavilion ha ospitato panel di approfondimento focalizzati sull’innovazione tecnologica, sulle abitudini legate a un corretto stile di vita e sul legame profondo tra longevità, sostenibilità ambientale e cultura. Spazio di rilievo è stato riservato anche alle attività all’aperto e alla promozione dell’attività fisica come pilastro fondamentale per un invecchiamento sano, inaugurando il palinsesto con iniziative dedicate al movimento e alla scoperta consapevole del paesaggio locale.

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Il successo della giornata inaugurale evidenzia la crescente maturità di un festival che, edizione dopo edizione, consolida il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sul futuro della salute umana. Il programma delle Longevity Weeks proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri, premiazioni e momenti di confronto culturale volti a promuovere una nuova consapevolezza del benessere collettivo e individuale nel cuore della Sardegna.

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