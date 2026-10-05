Tempio e Calangianus uniti per la formazione: ok al corso serale socio-sanitario

Ok al corso serale di Servizi per la sanità e assistenza sociale a Calangianus.

Nasce un nuovo polo di formazione e crescita professionale per la Gallura. La conferenza provinciale scolastica ha approvato all’unanimità la proposta avanzata dall’Istituto Tecnico “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania per l’attivazione di un corso serale e per adulti nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, che troverà spazio all’interno del plesso ex IPAS/IPSIA di Calangianus. Si tratta di un traguardo fondamentale che risponde in modo concreto alle esigenze della comunità locale, colmando un vuoto nell’offerta formativa dedicata agli adulti e a quanti desiderano rientrare nel mondo dell’istruzione.

L’iniziativa.

L’iniziativa nasce da una lettura attenta e lungimirante dei bisogni sociali ed economici del territorio. Da tempo, infatti, si registra una domanda crescente di servizi sanitari, assistenziali e socio-sanitari, una tendenza strettamente legata all’invecchiamento demografico e alla necessità sempre più urgente di garantire un’assistenza mirata alla persona. Il nuovo percorso formativo non rappresenta soltanto una risposta assistenziale, ma una risorsa fondamentale per lo sviluppo occupazionale. Il corso offre infatti un’opportunità preziosa sia a chi è già inserito nel mondo del lavoro e ha la necessità di qualificarsi o riqualificarsi, sia a chi è in cerca di un’occupazione e vuole acquisire competenze altamente spendibili in un settore in forte espansione.

Mettere a disposizione un percorso di studi direttamente sul territorio significa, prima di tutto, rendere accessibile ed effettivo il diritto allo studio, agevolando gli adulti che affrontano quotidianamente la sfida di conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la formazione continua. Un valore aggiunto di grande rilievo è rappresentato dal recupero e dalla valorizzazione degli spazi scolastici già esistenti a Calangianus, che tornano così a vivere come luoghi di aggregazione, cultura e promozione sociale.

Le dichiarazioni di Albieri.

“Investire nella formazione significa investire nelle persone e nel futuro delle nostre comunità”, ha dichiarato con grande soddisfazione il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, commentando l’esito della seduta. Il primo cittadino ha sottolineato come il voto unanime della Conferenza Provinciale dimostri quanto sia forte e condivisa la volontà di ampliare e potenziare l’offerta formativa locale, avvicinando sempre di più le istituzioni scolastiche ai bisogni reali dei cittadini.

Superato questo primo e fondamentale passaggio istituzionale, l’intera comunità guarda ora con fiducia alla decisione definitiva della Regione Sardegna, l’ultimo tassello burocratico necessario per trasformare il progetto in realtà. L’auspicio è che l’iter si concluda positivamente in tempi brevi, permettendo l’avvio ufficiale delle lezioni e confermando come, attraverso la sinergia istituzionale, sia possibile costruire un futuro ricco di nuove opportunità per tutto il territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui