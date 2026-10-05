Scontro tra due auto a Olbia: sul posto un’ambulanza

Incidente in via Roma, a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato lungo via Roma, a Olbia, nel tardo pomeriggio. Lo scontro ha coinvolto almeno due veicoli, causando temporanei disagi alla circolazione. Il sinistro stradale ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Cause in accertamento.

La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio, ma la scena ritrae un’auto che è andata addosso a un’altra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato i soccorsi alle persone coinvolte. Non sono ancora note le condizioni dei feriti. Sul posto è arrivata della polizia locale di Olbia , il cui personale è impegnato nel rilievo dell’incidente e nella regolazione del traffico. La presenza dei mezzi di soccorso e delle auto ferme ha creato qualche rallentamento, sebbene il traffico scorra a velocità ridotta lungo il tratto interessato, che precede un cavalcavia. Le operazioni di messa in sicurezza e sgombero sono in corso per ripristinare la normale viabilità il prima possibile.

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