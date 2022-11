Nuova allerta meteo in Sardegna, ancora temporali

Allerta meteo in Sardegna.

Nuovo peggioramento del meteo in Sardegna. La protezione civile ha emesso a partire dalle ore 6 del 25 novembre 2022 e sino alle 23:59 dello stesso giorno un avviso di allerta per: codice “giallo” di (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico.

Le aree interessate sono quelle di Iglesiente, Campidano e Gallura. Il peggioramento è dovuto da una perturbazione proveniente dalla Francia. Lo rende noto l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Nel territorio gallurese sono previste piogge e temperature in lieve calo comunque in linea con la media stagionale. Una breve tregua è prevista nel weekend, dove è previsto cielo poco nuvoloso. Ma un altro peggioramento è previsto per la prossima settimana, con un nuovo ciclone in arrivo dall’Atlantico.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui