Arzachena, il Comune incontra gli imprenditori del turismo e del commercio

Ad Arzachena gli stati generali di turismo e commercio

Lunedì 28 novembre all’Auditorium di Arzachena ci sarà la riunione plenaria del Comune con gli imprenditori del turismo e del commercio. L’appuntamento arriva dopo i tre incontri che l’assessora Claudia Giagoni ha avuto con le attività del territorio, dal centro urbano ai borghi di Porto Cervo, Cannigione, Baja Sardinia, Abbiadori e Liscia di Vacca. Le istanze raccolte dagli addetti ai lavori saranno discusse nell’incontro collettivo.

“Le riunioni sono improntate al dialogo, al rafforzamento dei contatti e alla divulgazione costante di informazioni tra ente pubblico e privati – spiega l’assessora a Turismo e Commercio, Claudia Giagoni -. Sono state inviate circa 700 email agli indirizzi già presenti nella banca dati del Comune per l’invito a questo quarto appuntamento. Chi non l’avesse ricevuta, può contattarci sui nostri canali social per la pre-registrazione o presentarsi all’auditorium con un po’ di anticipo. Lunedì 28 novembre, insieme ai colleghi consiglieri, cercheremo di dare le prime risposte alle segnalazioni. Fondamentale è alimentare il confronto tra i professionisti di varie categorie per creare connessioni più forti tra le attività presenti nel territorio”.

Questa assemblea coinvolgerà tutte le categorie indistintamente: dai balneari, agli albergatori, ai commercianti, ai ristoratori, alle agenzie di servizi, agli operatori dell’outdoor. Saranno presentati anche i prossimi eventi istituzionali e di intrattenimento in calendario tra novembre e gennaio. Sono quelli organizzati dal Comune con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone nelle iniziative di pubblica utilità. Ma anche negli appuntamenti ludici ideati per il periodo natalizio.

