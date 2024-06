Non sembrava nulla di grave, ma un anziano è morto in ospedale dopo un incidente

Nel pomeriggio c’è stato un violento tamponamento alle porte di Oristano, dopo qualche ora è morto un anziano automobilista. Viaggia con la moglie a bordo di una Punto, che è stata tamponata da un’altra auto. Le tre persone coinvolte erano vigili quando sono state soccorse.

Il peggio sembrava passato, invece la situazione è precipitata all’improvviso. Quando erano in ospedale il cuore dell’anziano si è fermato e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Alle porte di Sassari oggi c’era stata un’altra tragedia con un 49enne morto dopo lo schianto tra la sua moto e un’auto. A Gadoni, invece, un motociclista è ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta con la sua moto che ha preso fuoco.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui