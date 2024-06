Rifiuti nel passaggio a livello in centro a Olbia, una brutta cartolina

Al passaggio a livello in centro di Olbia ci sono rifiuti

Tanti rifiuti al passaggio a livello di Olbia, al quadrivio tra corso Umberto, corso Vittorio Veneto, via San Simplicio e via Mameli. Gli olbiesi si sono quasi abituati a vederla, dato che è li da molto tempo, ma non i turisti, che iniziano ad affollare la città per la stagione estiva appena iniziata. Non ci troviamo infatti in una zona periferica, poco frequentata, ma sulle più importanti vie di Olbia, quotidianamente percorse da centinaia di persone. A pochissima distanza, quasi a ridosso, ci sono le fermate degli autobus di linea che portano alle spiagge, dove sostano ogni giorno decine di turisti. L’area è stata di recente oggetto di un intervento di riqualificazione da parte delle Ferrovie.

Tra restyling e degrado

È stato fatto il restyling esterno dell’intero passaggio a livello, con la delimitazione dell’area ferroviaria, la posa di tappeti carrabili tra i binari per lenire le asperità, installate luci e telecamere. Purtroppo, quello che appare agli occhi degli olbiesi nonché dei turisti è un’area degradata e sporca. Si nota in particolare un grosso cumulo di plastica ma la spazzatura, cartacce, lattine vuote e tanti altri rifiuti gettati da chissà chi e da chissà quanto tempo, è sparsa un po’ dappertutto. La stessa situazione, forse peggiorata dal fatto che la zona è protetta da una rete agli occhi dei passanti, si trova all’interno dell’area recintata a ridosso della ferrovia, a confine con corso Vittorio Veneto. Evidentemente è facile, per i soliti incivili, gettare rifiuti ed allontanarsi, forse convinti che “occhio non vede, cuore non duole”.

Qui si è creato un ricettacolo di rifiuti, una discarica abusiva che si somma, nonostante la lotta senza quartiere agli incivili da parte dell’amministrazione comunale, alle altre presenti nella città. Lattine, bottiglie e tanta altra spazzatura che si vede strabordare su corso Vittorio Veneto, sul muro sotto la recinzione. Uno spettacolo indecoroso, disgustoso e indegno per una cittadina che sta cercando di valorizzare il proprio territorio, peraltro bellissimo, e attirare sempre più turisti. I residenti sperano in un intervento delle autorità preposte per bonificare l’area e individuare coloro che hanno causato e continuano a causare questo degrado su tutto il territorio. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile mantenere Olbia pulita e accogliente per residenti e turisti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui