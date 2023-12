Bambino di 4 anni cade in un pozzo, il terribile incidente in campagna

Il bambino è ricoverato al Brotzu di Cagliari.

Un bambino di quattro anni è caduto nel pomeriggio in un pozzo a Nuraminis, nel sud Sardegna. L’emergenza è stata segnalata alle 15.45 e sul posto sono intervenuti l’elicottero del servizio di emergenza 118 e un’ambulanza con un’équipe medica. Il bambino è stato prontamente recuperato anche grazie all’intervento tempestivo del padre e di altre persone presenti.

È stato trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Durante le prime visite, è stata riscontrata un’ipotermia causata dal contatto con l’acqua, ma fortunatamente il bambino non ha riportato lesioni gravi dalla caduta e non si trova in pericolo di vita. Secondo le prime testimonianze, il pozzo sembrerebbe essere stato coperto da assi di legno, ma le cause dell’incidente devono ancora essere accertate.

