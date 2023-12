Natale come San Simplicio, il tappeto volante conquista Olbia

Il tappeto volante è l’attrazione del Natale a Olbia.

Il tappeto volante è un’attrazione che alla festa San Simplicio è presente ormai da diverse generazioni. Quest’anno gli amanti di questa giostra non aspetteranno 5 mesi, ovvero al mese di maggio, per farsi un giro nell’adrenalinica attrazione, perché è presente a Natale sul lungomare di Olbia.

Nonostante il freddo la giostra ha già conquistato la città e sarà in piazza Elena di Gallura fino al 14 gennaio. Questo pomeriggio erano in tanti a provare la tradizionale giostra protagonista della festa di San Simplicio.

Di fronte al municipio di Olbia c’è, infatti, un piccolo luna park con l’immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio, il carosello, giostre per bambini e tanto ancora. Anche quest’anno il Natale è stato pensato in grande stile, con il concertone di Capodanno che fa da sfondo agli eventi che sono stati organizzati in città. L’amministrazione comunale ha concesso nelle settimane scorse il patrocinio alla Confcommercio Nord Sardegna per il “Villaggio di Natale” che è arrivato il 25 novembre scorso con il tradizionale mercato di Natale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui