Un cavallo è morto prima della gara di Abbasanta.

Oggi è morto il cavallo Korona Klaudius, un baio del 2004, dopo aver partecipato alla gara di salto ostacoli 115 disputata alle 13:30, ad Abbasanta, con circa con 41 gradi. È morto nel suo box, si dice stroncato da infarto. Ha totalizzato 18 penalità, il cavallo era cotto. Per la 115 si vince solo coppa e coccarda. Non è un gran premio per il quale si vincono soldi.

“Valeva la pena far partecipare un cavallo anziano a queste temperature per una garetta di poco valore? Cosa ci facevano i cavalli in campo alle 13 con 40 gradi? – si chiede Roberta Ravello, dell’associazione Horse Angels -. Esiste una ordinanza ministeriale che vieta il trasporto di animali vivi con temperature sopra i 30 gradi, almeno per le tratte lunghe. A che ora ha viaggiato il cavallo per arrivare a Tanca Regia e da dove? Aveva un mezzo ventilato per il trasporto? E il famoso certificato di idoneità agonistica?”.

Tutte domande, secondo la Ravello, alle quali chiunque possa essere ritenuto responsabile della morte del cavallo dovrebbe rispondere innanzi alle autorità. “Quando si fanno manifestazioni su circuiti ufficiali, è importante agire per la massima sicurezza e benessere di cavalli e cavalieri, come direbbe del resto lo stesso regolamento Fise per il salto ostacoli che, però, rimane spesso carta morta. In questo caso, indire una simile manifestazione su una piana desertica, campo scoperto, secondo noi è da irresponsabili. Solo quando tali casi vengono indicati e puniti, la società può essere sensibilizzata ad ottenere una gestione sostenibile, rispettosa e non violenta dei cavalli”.

L’associazione presenterà una denuncia, affinché casi del genere non si abbiano a ripetere grazie a misure di prevenzione che possono essere attuate solo se le morti per futili motivi, di mancata attenzione al benessere animale, sono punite.