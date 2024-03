In arrivo il picco dell’influenza.

Con l’arrivo della primavera, un nuovo “regalo” minaccia la Sardegna, con il picco dell’influenza B è previsto a breve, entro marzo. Questo virus, tipico di fine stagione invernale, sembra colpire con particolare intensità bambini e giovani, inaugurando la nuova stagione con una serie di sintomi fastidiosi.

L’influenza B non risparmia le vie respiratorie e, soprattutto, l’intestino, manifestandosi con febbre, mal di gola, tosse, naso che cola, stanchezza e dolori muscolari. Tuttavia, uno dei tratti distintivi di questo virus è la sua capacità di provocare disturbi gastro-intestinali, quali nausea, vomito e diarrea, soprattutto tra le persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Nei Pronto Soccorso degli ospedali, in particolare quelli pediatrici, si registra già un aumento dei casi legati a questo virus, mentre si osservano numerosi casi di virus intestinali negli ambulatori. Nonostante la comparsa di qualche polmonite virale, sembra che il Covid sia quasi scomparso dalla scena.

Sebbene i casi di influenza di tipo B siano meno frequenti rispetto al tipo A, la gravità della malattia non è da sottovalutare. I sintomi possono persistere per 7-10 giorni e, nei casi più gravi, possono richiedere il ricovero ospedaliero per complicanze quali polmoniti, bronchiti e altre difficoltà respiratorie.

Essendo un’infezione virale, l’influenza di tipo B non risponde agli antibiotici. Tuttavia, i sintomi possono essere alleviati con farmaci da banco come antipiretici e antinfiammatori. In ogni caso, è fondamentale consultare il medico di famiglia o il pediatra, specialmente in presenza di febbre alta o nei casi di persone fragili.

Oltre alle misure igieniche, la vaccinazione rappresenta un’arma efficace nella prevenzione dell’influenza. In Italia, sono disponibili vaccini antinfluenzali quadrivalenti che coprono due ceppi di tipo A e due di tipo B. Prima che il picco influenzale raggiunga il suo apice, è importante adottare tutte le misure preventive possibili per proteggere sé stessi e la propria comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui