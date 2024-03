A fine marzo sarà osservabile anche in Sardegna la cometa P12-Pons/Brooks.

È tornata visibile anche in Sardegna la cometa 12P-Pons/Brooks, dal nome degli astronomi che la scoprirono nel 1812. Si tratta, infatti di una cometa “periodica”, che ogni 71 anni si rende visibile agli abitanti della terra nel suo perielio, che sarà il 21 aprile 2024. Mentre il momento in cui sarà più vicina alla terra, con la sua massima luminosità, sarà il 2 giugno – avrà una magnitudine apparente di 4,5 -. In quel momento transiterà ad appena 1,55 unità astronomiche, “solo” 232milioni di chilometri.

12P/Pons-Brooks e l’eclissi di sole

P12/Pons-Brooks è una cometa molto grande, ben 17 chilometri, e quando il sole riesce a scalfire il suo involucro ghiacciato, erutta un misto di ghiaccio e gas che rendono la sua coda molto più luminosa. Durante l’eclissi totale di sole del prossimo 8 aprile, purtroppo visibile solo da Stati Uniti d’America, Canada e Messico, sarà probabilmente il principale evento astronomico del 2024 in termini di spettacolarità.

Dove e quando vedere 12p-Pons/Brooks in Sardegna

12P-Pons/Brooks è una delle comete periodiche più luminose che si conoscano. E’ visibile coi telescopi già adesso nella costellazione Andromeda, circa 90 minuti dopo il tramonto, nei cieli verso nord-ovest. Condizione di osservazione ideale per la Sardegna e in particolare per la Gallura. Sarà visibile coi binocoli e fotografabile probabilmente già a partire dal 22 marzo. Sarà, forse visibile addirittura a occhio nudo più avanti, a partire dai primi di aprile, fino al momento di maggior vicinanza alla terra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui