Concorso della scuola al via, in 15mila per 1500 posti

Al via il concorso della scuola in Sardegna.

In Sardegna, come nel resto d’Italia, sono iniziate le prove del concorso per l’assunzione di 44.654 docenti a tempo indeterminato, di cui 14.503 candidati nell’isola per 1.464 posti disponibili.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, i candidati sono 3.301 per 184 cattedre, con una percentuale di successo prevista intorno al 6%. Per le medie e le superiori, i candidati sono 11.203 per 1280 posti, con un tasso di ammissione previsto oltre l’11%.

La prova scritta si svolge su postazione informatica e dura 100 minuti, con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 10 pedagogici, 15 psicopedagogici, 15 metodologico-didattici, 5 in inglese e 5 sull’uso delle tecnologie digitali. Ogni risposta corretta vale 2 punti, mentre quelle errate o non date non danno punti. Per accedere alla prova orale, i candidati devono ottenere almeno 70/100. La prova orale valuterà la preparazione disciplinare e la capacità didattica, includendo una lezione simulata.

