Traghetti per Olbia, prezzi dell’estate già alle stelle

I prezzi dei traghetti alle stelle.

Organizzare una vacanza di Pasqua partendo da Olbia verso la penisola può comportare spese importanti, soprattutto se si considera l’andamento dei prezzi nel lungo periodo verso l’estate, che tendono a variare anche in base agli orari di partenza.

Nel traghetto della Moby in partenza venerdì 29 marzo alle ore 10 da Olbia a Livorno, il costo del biglietto è di 58,40 euro, mentre salendo a bordo alle ore 22 il prezzo sale a 83,40 euro. Lo stesso vale per la poltrona, che parte da 72,40 euro al mattino e sale a 97,40 euro di sera. I costi della cabina sono ancora più elevati: 103,40 euro al mattino e 169,40 euro di notte.

Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, la tariffa rimane la stessa per la partenza prevista alle ore 22 da Livorno verso Olbia il 2 aprile: il costo è di 63,40 euro in Economy, 77,40 euro per la poltrona e 149,40 euro per la cabina. I prezzi delle traversate della Tirrenia da Olbia a Civitavecchia rimangono costanti. La partenza alle ore 22 prevede un costo di 78,04 euro in Economy, 97,84 euro in poltrona e 174,84 euro in cabina. Queste tariffe si applicano sia per il viaggio da Olbia a Civitavecchia che per quello inverso, da Civitavecchia a Olbia.

Prestando attenzione alle prossime vacanze estive, i costi dei biglietti aumentano considerevolmente. Per esempio, per viaggiare da Olbia a Livorno in cabina il 1° luglio, il prezzo può arrivare a 189,40 euro, mentre per il ritorno la domenica successiva, 7 luglio, il costo della cabina sale a 233,40 euro. Nelle stesse date, da Olbia a Civitavecchia, la cabina costa 226,40 euro per la partenza alle ore 22 e 186,40 euro per il rientro domenicale.

