Olbia in lutto per la scomparsa del giovane papà Gian Paolo, aveva 53 anni

Addio a Gian Paolo Thornton.

Olbia è sconvolta per la scomparsa di Gian Paolo Thornton. L’uomo, sposato e papà di un bimbo, aveva soltanto 53 anni. Una notizia che ha sconvolto tutti, poiché in città, l’impiegato, che lavorava nel centro commerciale Conad, era molto conosciuto e ricordato come un uomo sempre sorridente.

La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, anche per la prematura età della scomparsa di un uomo di soli 53 anni. A dare il triste annuncio la sua famiglia. I funerali si terranno domani, martedì 12 marzo, alle ore 10:30, nella Basilica di San Simplicio, partendo dalla residenza dell’estinto in via Vittorio Veneto, 15/I.

