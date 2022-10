Il bollettino del coronavirus in Sardegna

Il bollettino quotidiano della Regione Sardegna segnala oggi 751 nuovi casi confermati di positività al coronavirus. Tra questi, sono 693 quelli diagnosticati con il tampone antigenico. In totale sono 3248 i tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Con un nuovo ingresso sale a 4 il numero di pazienti ricoverati nelle varie Terapie intensive dell’Isola, mentre sono diminuiti di dieci unità i posti letto occupati nella cosiddetta area medica: ora sono 88. Con altri 247 casi, sale a 6.734 il numero complessivo di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. Nell’ultimo bollettino della Regione Sardegna non risulta nessun decesso legato al Covid in Sardegna.