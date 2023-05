Arrivano dalla Sardegna la madre di Luca Brecel e la sua passione

C’è tanta Sardegna nella vita di Luca Brecel che si è appena laureato campione del mondo di snooker, specialità del biliardo. Nato in Belgio dal padre Carlo Brecel e dalla madre sarda Mirella Cocco (nella foto con lui, qualche anno fa), è nell’Isola che il piccolo Luca ha cominciato a prendere in mano la stecca.

“La prima volta che ho giocato a biliardo è stata proprio in Italia, durante una vacanza in Sardegna con la mia famiglia – raccontava l’anno scorso a snookeritalia.net -. Mio padre mi portò in una sala giochi e lì si è subito accorto che avevo una certa predisposizione per il gioco. Come spesso capita tutto è iniziato per divertimento, poi le cose sono diventate un po’ più serie”.

Grazie al sostegno di papà Carlo e mamma Mirella le cose sono diventate molto più serie. Ieri si è laureato campione nel mondo di snooker dopo aver recuperato ed eliminato la leggenda Ronnie O’Sullivan ai quarti. In semifinale ha sconfitto Si Jiahui e il primo maggio ha battuto Mark Selby in finale. Luca è belga, ma sul suo titolo mondiale c’è l’impronta dei Quattro mori.

History for Belgium.



History for Snooker.



Luca Brecel becomes the first player from mainland Europe to lift the World Championship! 🇧🇪#CazooWorldChampionship | @CazooUK pic.twitter.com/YT1MePDlr2 — World Snooker Tour (@WeAreWST) May 1, 2023

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui