Carabinieri sventano furto ai danni di una 29enne di San Teodoro

I carabinieri di Cagliari hanno sventato un furto dall’auto parcheggiata di una studentessa 23enne di San Teodoro. La sua Suzuki Wagon era parcheggiata nel quartiere di San Michele quando una 39enne di Monserrato stava cercando di forzarla per svaligiarla. Mentre armeggiava in via Mandrolisai, la donna è stata sorpresa in flagranza dai carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace.

I militari la conoscevano per alcuni precedenti e dalle sue tasche hanno recuperato anche una Pattadese con lunghezza totale di 14 centimetri. Per la disoccupata di 39 anni, di fatto domiciliata a Cagliari, è scattata la denuncia per tentato furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere.

