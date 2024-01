Ancora freddo in Sardegna, allerta meteo della protezione civile

L’allerta meteo in Sardegna.

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’allerta meteo che sarà in vigore dalle ore 18 del 20 gennaio fino alle 10 del 22 gennaio. A partire dalla serata odierna e fino alla mattina di dopodomani, si prevede una generale diminuzione delle temperature sull’intero territorio sardo, con particolare attenzione alle zone interne.

L’allerta meteo per ghiacciate nelle zone interne dell’isola.

L’allerta meteo avverte inoltre della possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale, soprattutto nelle aree interne dell’isola. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse, al fine di garantire la sicurezza durante questo periodo di clima rigido. Il Dipartimento rimarrà in costante monitoraggio della situazione e fornirà eventuali aggiornamenti in caso di variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. In situazioni di emergenza, si invita a chiamare il numero di emergenza unico 112.

Le previsioni degli esperti di 3bMeteo.

“Un campo di alte pressioni abbraccia la Sardegna garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale occidentale, litorale orientale, litorale meridionale, interne meridionali, interne settentrionali e rilievi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare di Sardegna da molto mosso a mosso. Canale e Tirreno da agitato a molto mosso“, fanno sapere gli esperti di 3bMeteo.

Valori al di sotto delle medie del periodo.

“La perturbazione giunta nei giorni scorsi si muove verso levante ed entro fine giornata lascerà la Sardegna – proseguono i meteorologi -. Contestualmente a questa breve fase perturbata, è atteso un calo termico, con valori al di sotto delle medie tipiche del periodo. A seguire è tuttavia previsto un nuovo netto rialzo delle temperature, dettato da una progressiva e decisa rimonta dell’alta pressione sui bacini del Mediterraneo, già a partire da martedì 22“.

