Violento incidente sulla Olbia-Arzachena: ferita la conducente

L’incidente sulla Olbia-Arzachena.

Questa mattina, intorno alle 6, si è verificato un incidente sulla strada statale 125 al chilometro 333, tra Olbia e Arzachena. Le circostanze sono ancora da accertare, ma sembra che un’auto, dopo aver urtato un cordolo, abbia invaso la corsia opposta.

La conducente, una giovane ragazza, è rimasta ferita ed è stata prontamente trasportata all’ospedale di Olbia dal personale del 118 intervenuto sul posto. I vigili del fuoco di Arzachena hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e bonificare l’area. Presente anche la Polizia Stradale, che sta svolgendo le indagini per determinare le cause dell’incidente.

