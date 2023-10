Gattino incastrato nel tubo, salvato dai vigili del fuoco

Salvato un gattino incastrato nel tubo.

Nella mattinata di ieri a Monserrato, in provincia di Cagliari, è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un piccolo gattino intrappolato nelle tubazioni di scarico di un’abitazione privata. La richiesta di aiuto è giunta alla sala operativa del 115 di Cagliari, che ha immediatamente inviato una squadra di pronto intervento.

Gli operatori intervenuti sul posto hanno rapidamente individuato il punto esatto all’interno delle tubazioni in cui il povero gattino era rimasto intrappolato. Dopo aver aperto un piccolo varco nel terreno, i vigili del fuoco sono stati in grado di recuperare il gattino, che si è rivelato essere in buona salute. L’episodio ha avuto un lieto fine, con mamma gatta che attendeva ansiosamente vicino al luogo del salvataggio, visibilmente felice che il suo piccolo sia stato riportato sano e salvo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui