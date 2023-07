Guida ai voli più economici per l’estate 2023 dagli aeroporti di Olbia, Malpensa, Bologna

L’estate è alle porte, e le persone stanno iniziando a programmare le meritate vacanze. Per chi cerca di risparmiare senza rinunciare alla possibilità di esplorare nuove destinazioni, la scelta di voli economici è fondamentale. In questa guida, esploreremo alcune opzioni per voli convenienti che partono dagli aeroporti di e Olbia, Malpensa e Bologna, consentendo ai viaggiatori di godersi una fantastica avventura senza dover spendere una fortuna.

Voli economici da Olbia

Olbia è una popolare località turistica situata in Sardegna, e il suo aeroporto è un importante punto di ingresso per i turisti in visita nella parte nord dell’isola. Sebbene gli aeroporti più grandi in Italia offrano una maggiore varietà di voli, è ancora possibile trovare opzioni convenienti per raggiungere Olbia.

Alcune compagnie aeree come EasyJet, Volotea e Eurowings operano voli a basso costo verso Olbia. Le tariffe possono variare a seconda della stagione, con prezzi più alti durante l’alta stagione estiva. Tuttavia, scegliere voli durante i giorni della settimana anziché i fine settimana e utilizzare siti di comparazione prezzi può aiutare a trovare offerte interessanti.

Voli economici da Malpensa

L’Aeroporto di Milano Malpensa, situato a circa 50 chilometri a nord-ovest di Milano, è uno dei principali hub internazionali in Italia. Offre una vasta scelta di voli per destinazioni sia europee che intercontinentali. Per trovare offerte convenienti, è sempre consigliabile prenotare in anticipo e utilizzare motori di ricerca specializzati in voli a basso costo.

Inoltre, è possibile monitorare le offerte delle compagnie aeree low-cost, come Ryanair e EasyJet, che operano spesso da Malpensa. Alcune destinazioni popolari per voli economici da Malpensa includono Barcellona, Berlino, Madrid e Lisbona.

Voli economici da Bologna

L’Aeroporto di Bologna, anche conosciuto come Aeroporto Guglielmo Marconi, è uno degli aeroporti più frequentati del centro-nord Italia. Grazie alla sua posizione strategica, offre molte possibilità per voli convenienti verso destinazioni in Europa e nel Mediterraneo.

Ryanair, Volotea e Wizz Air sono alcune delle compagnie aeree che operano voli a basso costo da Bologna. Prenotare con anticipo e avere flessibilità nelle date di viaggio può aiutare a trovare tariffe più basse. Destinazioni come Palma di Maiorca, Ibiza, Dubrovnik e Atene sono spesso disponibili a prezzi competitivi da Bologna.

Consigli per risparmiare sui voli

Oltre a prenotare in anticipo e utilizzare motori di ricerca specializzati, ci sono altri consigli utili per risparmiare sui voli:

Flessibilità nelle date: Essere flessibili con le date di viaggio può aprire la possibilità di trovare tariffe più basse. Giocare con le date su siti di prenotazione online aiuta a scoprire le opzioni più economiche.

Utilizzare tariffe flessibili: Alcune compagnie aeree offrono tariffe flessibili che consentono di modificare le date del viaggio senza costi aggiuntivi. Questo può essere utile nel caso di improvvisi cambiamenti di piani.

Considerare gli aeroporti alternativi: Talvolta, volare da aeroporti meno trafficati o in città vicine può risultare più economico. Valutare anche queste opzioni durante la ricerca dei voli.

Iscriversi a programmi fedeltà: Le compagnie aeree spesso offrono programmi fedeltà che premiano i viaggiatori frequenti con sconti e promozioni speciali. Iscriversi a questi programmi può essere vantaggioso nel lungo periodo.

Un modo per risparmiare per il trasporto verso l’aeroporto è il parcheggio auto, in ogni scalo ci sono molte opzioni, sia quelle ufficiali che non. I servizi offerti da questi parcheggi la maggior parte delle volte sono o Valet o Shuttle; il più consigliato è il secondo se volete spendere di meno.

Sul web ci sono molti comparatori di parcheggio, come ad esempio Vologio.it; il loro scopo è quello di trovare un posto auto che si adatti al meglio alle esigenze dei clienti. Se avete quindi bisogno di un parcheggio all’aeroporto Malpensa, Bologna, o Olbia, sapete dove andare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui