L’Ikea apre il primo grande negozio in Sardegna, ecco dove sarà

Dopo il punto vendita di Cagliari Ikea apre un grande negozio in Sardegna

Ikea Italia annuncia l’apertura del primo negozio di grandi dimensioni in Sardegna, che arriva dopo il punto di viale Marconi a Cagliari. “La realizzazione del nuovo punto vendita è prevista entro la fine del 2025. All’interno del futuro Fass Shopping Center nel Comune di Elmas, in provincia di Cagliari“.

Da anni il colosso svedese stava cercando un terreno adatto alle sue esigenze. Le valutazioni sono arrivate per diverse aree alle porte di Cagliari, soprattutto nel bacino delle statali 131 e 130, in modo da essere raggiungibile dalle varie zone dell’Isola. La scelta finale ricade sul terreno della ex Ferriere e acciaierie sarde (Fas), che si trova tra l’aeroporto di Cagliari e la Statale 130. Gli immobili oggetto di demolizione e ricostruzione sono nel territori di Elmas, alle porte del capoluogo.

“Qui i visitatori potranno godere dell’esperienza completa di IKEA, accedendo all’intera offerta dei prodotti e dei servizi per la casa del brand svedese – si legge in una nota -. La nuova apertura di Ikea a Elmas testimonia l’attenzione dell’azienda per il territorio sardo e la volontà di garantire un presidio importante nella Regione, per rendere la propria offerta ancora più vicina e accessibile alle persone”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui