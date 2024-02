A Pittulongu spunta una “discarica”, le segnalazioni

Polemiche a Pittulongu per la “discarica”.

Chi abbandona i rifiuti a Pittulongu non manca mai. A tormentare i la vita dei residenti sono alcuni sacchi di immondizia accumulati in via Del Giglio. I residenti hanno detto che i sacchetti della spazzatura sono là da ormai diversi giorni.

Siamo ancora lontani dall’estate, ma nel borgo, che durante la bella stagione è popolato da turisti, il problema dei rifiuti non manca nemmeno durante il periodo invernale. I residenti hanno segnalato la discarica abusiva, che si trova al civico 30 di via Del Giglio, nel gruppo “Quartiere di Pittulongu”, chiedendone la rimozione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui