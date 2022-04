Una 17enne è morta nell’incidente avvenuto a Capoterra.

Avrebbe compiuto 18 anni fra qualche giorno Francesca Alessia Pisano, ma la sua vita è stata spezzata da un incidente, avvenuto ieri sera sulla strada Poggio dei Pini a Capoterra.

In queste ore i carabinieri sono a lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale permangono diversi interrogativi. In particolare si dovrà far luce sul perché l’auto sia uscita fuori strada in località “Sa perda e su gattu“.

La ragazza, prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118, era stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari e sottoposta ad intervento chirurgico. Le condizioni si sono aggravate e non c’è stato più nulla da fare. Non grave, invece, l’amico 21enne della giovane che si trova ricoverato al Policlinico di Monserrato.