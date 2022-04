Serie C, l’Olbia pareggia in casa, raggiunta nel recupero

La Vis Pesaro pareggia al 92′.

L’Olbia sfiora la vittoria in casa contro la Vis Pesaro, conducendo fino al 92′, quando Marcandella indirizza il pallone dove Ciocci non può arrivare per l’1 a 1 finale.

L’Olbia ha condotto per lunghi tratti della gara contro una Vis Pesaro apparsa rinunciataria nel primo tempo e, per quanto arrembante, poco pericolosa nella ripresa. Della sfida pomeridiana del Nespoli rimane un pareggio, il quinto consecutivo, che archivia ogni sogno di gloria per i bianchi e rinvia ad altri, impegnativi confronti, il conseguimento della matematica salvezza.

In un match contrassegnato dal forte vento, l’Olbia si presenta in campo con l’inedito tridente composto da Ragatzu-Mancini-Udoh. A sbloccare l’incontro, nel corso del primo tempo, è proprio il numero dieci bianco che al 33′ deposita in rete un pallone basso messo dentro da Travaglini. Pochi minuti dopo, la chance del raddoppio. Mancini viene atterrato in area, l’arbitro assegna il rigore, ma Ragatzu dal dischetto si lascia ipnotizzare da Farroni che respinge il tiro.

Nella ripresa la Vis Pesaro appare più determinata ma non più efficace, mentre l’Olbia dimostra di voler controllare la gara. Al 59′ Pisano ha una buona opportunità al limite dell’area, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi dal portiere. All’80’ Farroni salva con la mano di richiamo il tiro di Ragatzu deviato da un difensore. Ciocci all’88’ dimostra di non essere da meno salvando sul tiro di Cannavò, ma nulla può al 92′ quando Marcandella calcia da distanza siderale trovando una perla che gela il Nespoli.

Finisce 1-1, l’Olbia sale a 40 punti e giovedì, a Fermo, è attesa da una vera e propria guerra. 

TABELLINO

Olbia-Vis Pesaro 1-1 | 36ª giornata

OLBIA: Ciocci, Brignani (72′ Pinna), Boccia, Emerson, Pisano, Lella, La Rosa (77′ Ladinetti), Travaglini, Ragatzu (89′ Manca), Udoh, Mancini (72′ Chierico). A disp.: Van der Want, Renault, Arboleda, Giandonato, Perseu, Occhioni, Biancu, Saira. All.: Max Canzi.

VIS PESARO: Farroni, Manetta, Ferrini [ 64′ Piccinini (86′ Di Sabatino)], Cusumano, Saccani, Acquadro, Coppola (86′ Tonso), Astrologo (57′ Marcandella), Lombardi, De Respinis (64′ Silenzi), Cannavò. A disp.: Campani, Rubin, Eleuteri, Maccioni, Besea, Rossi, Sanogo. All.: Marco Banchini.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico (Matera). Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Pierpaolo Vitale (Salerno). Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino).

MARCATORI: 33′ Ragatzu, 92′ Marcandella (V)

AMMONITI: 10’ Ferrini, 24’ Emerson, 43’ Mancini, 55’ Coppola, 56’ Brignani, 68’ La Rosa, 80’ Boccia, 94’ Travaglini

NOTE: Spettatori: 500 circa. Recupero: 2′ pt, 4′ st. Al 40′ Farroni ha respinto un calcio di rigore calciato da Ragatzu.