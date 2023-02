Auto contro un generatore dell’Enel, grave il conducente

Incidente stradale in Sardegna.

Secondo cause in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro un generatore di corrente dell’Enel. L’incidente si è verificato nella strada provinciale 8 tra Gonnesa e Portoscuso.

Il conducente, che si trova in gravi condizioni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Iglesias. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale. Sono in corso le operazioni per riaprire la strada. Sul luogo anche i tecnici dell’Enel.