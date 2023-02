Salmo e il microfono a Sanremo.

Dopo il tuffo in piscina e la gaffe di Fiorello con Amadeus, Salmo porta un microfono nuovo avvolto da una coccarda. È successo dopo l’esibizione del rapper di Olbia con Shari, questa sera al Festival di Sanremo.

L’artista si è esibito con la cantante friulana in gara con i big eseguendo una cover di Zucchero. Dopo aver eseguito il pezzo, mostrando una voce potente, ha ricevuto i fiori di Sanremo e ha portato un microfono nuovo di zecca. Amadeus ha risposto “Ha restituito il microfono, così lo do a Fiorello”. Il rapper di Olbia ha aggiunto “l’ho comprato al mercatino”.

Salmo, nei giorni scorsi, era stato ricoperto di critiche per essersi buttato in piscina durante il concerto a bordo della crociera Costa Smeralda. Dopo il tuffo Fiorello aveva detto che il microfono distrutto costava 2500 euro. Il rapper è stato vittima di un equivoco, dove era stato scambiato per Blanco e insultato per l’espisodio in cui il cantante di Brescia aveva distrutto la scenografia sul palco dell’Ariston.