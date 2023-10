La lite tra vicini finisce a colpi di roncola: arrestato un 42enne

Arrestato un 42enne dopo una lite con vicino di casa.

Attorno alla mezzanotte di ieri a Donori, i carabinieri della locale stazione, unitamente a un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato per tentato omicidio un 42enne del luogo, operaio, incensurato. Questi attorno alle ore 19:45, in via Cesare Battisti, per futili motivi riconducibili a dissidi di vicinato, dopo aver atteso che passasse a piedi, aveva aggredito con una roncola un 45enne del luogo, disoccupato, conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie.

L’uomo è stato colpito con fendenti alla testa e alla schiena, tanto da cagionarli importanti ferite da taglio. L’aggressore si è dileguato immediatamente dopo. I carabinieri sono stati allertati da alcuni testimoni oculari e sono intervenuti prontamente, rintracciando l’uomo presso la propria abitazione, ancora in possesso dell’arma utilizzata nella circostanza, che è stata sottoposta a sequestro probatorio penale. Gli sono stati altresì sequestrati quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento, tutti regolarmente detenuti.

Il ferito è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è tuttora ricoverato per accertamenti e cure, non in pericolo di vita. Su disposizione della procura della Repubblica l’arrestato è stato accompagnato dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.

