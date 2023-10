La festa della birra a Budoni.

Domani, a partire dalle 17, in piazza Giubileo, a Budoni, avrà luogo la prima edizione di “A tutta birra,” un evento dedicato ai birrifici artigianali dell’isola. Questa manifestazione vedrà la partecipazione di 8 birrifici, ognuno con uno stand per presentare i propri prodotti. Inoltre, gli operatori locali offriranno prodotti enogastronomici.

Nel piazzale verranno allestiti stand coperti. La serata sarà allietata da musica dal vivo fino alle 2 del mattino, con 4 band che si esibiranno per intrattenere il pubblico. Questo evento rappresenta una splendida occasione per concludere in bellezza una stagione che ha visto Budoni ottenere risultati importanti.

