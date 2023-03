Il cinema in lutto per la scomparsa di Ivano Marescotti.

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa, a 77 anni, di Ivano Marescotti. L’attore, fortemente legato alla Sardegna, si è spento nel pomeriggio dopo una lunga malattia. Lo scorso anno a febbraio, aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al “Teatro Accademia Marescotti“, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna.

Di lui si ricorda il grande impegno sociale. Nel 2014, in seguito al presidio dei lavoratori Alcoa, si recò sul luogo della protesta per incontrare i lavoratori insieme a Francesco Pannofino e Felice Farina. Più recentemente, invece, nel 2017 presenziò al Carbonia Film Festival. Tra le sue interpretazioni resteranno indimenticabili il dottor Randazzo in Johnny Stecchino di Roberto Benigni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui