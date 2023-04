Il pasticcio su Mengoni a Piscinas, il sindaco capisce male e si offende

Ancora polemiche per Marco Mengoni.

Si erano appena placate le polemiche contro Marco Mengoni a causa del videoclip del singolo vincitore di Sanremo “Due Vite”, girato in Sardegna, che ha fatto il boom di visualizzazioni. Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha annunciato la revoca della proposta di cittadinanza onoraria per Marco Mengoni in seguito alle sue parole riguardanti Piscinas durante un’intervista a Rtl 102.5.

Salis ha dichiarato che non è disposto più a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia la splendida spiaggia di Piscinas per una giungla. Questa proposta di onorificenza era stata pensata come ringraziamento per aver scelto la località per le riprese del video del successo “Due Vite”, con il quale Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Tuttavia, il cantante non voleva dire quello che ha inteso il primo cittadino.

Cosa è successo durante l’intervista a Mengoni.

Mengoni ai microfoni di Rtl 102.5 ha raccontato dell’esperienza del backstage del suo nuovo video che è stato girato a Piscinas, una delle spiagge più belle della Sardegna sud-occidentale. Ha descritto una giornata piovosa e ventosa che ha causato alcuni problemi, compresa la sua sinusite che gli ha causato un raffreddore. Prima di arrivare sulle dune, hanno attraversato una giungla e un lago dove la jeep si è fermata, costringendoli a percorrere a piedi un tratto nel fango. Le riprese hanno richiesto un pomeriggio intero. Tuttavia, le parole di Mengoni hanno fatto arrabbiare il sindaco di Arbus, il comune nel quale si trova Piscinas, noto per le sue particolari dune di sabbia dorata.

Le polemiche precedenti.

Non è la prima volta, perché il cantante è reduce da altre polemiche sempre riguardo al video di “Due Vite”. Marco Mengoni ha girato il videoclip tra le dune di Piscinas. Tuttavia, alcuni utenti dei social media hanno sollevato preoccupazioni riguardo al fatto che l’ordinanza balneare del 2020 vieti la sosta e/o occupazione, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Ciò significa che, in teoria, non si dovrebbe nemmeno camminare sulle dune. Nonostante ciò, molti artisti hanno scelto di girare video e film in questa zona, e sembra che le sabbie di Piscinas portino fortuna: sia Mahmood che Marco Mengoni hanno vinto Sanremo dopo aver girato video in questa zona.

