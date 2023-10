“Una vita da social”, arriva a Olbia il camion della polizia

Il camion della polizia per la campagna “Una vita da social” arriverà martedì 17 ottobre in Corso Umberto a Olbia. A partire dalle 9 avrà luogo la decima edizione della campagna itinerante di educazione alla legalità. L’iniziativa è volta alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzazione del web e dei social. Riguarda i giovani e le loro famiglie con lo scopo di promuovere l’uso consapevole delle piattaforme informatiche.

A Olbia sarà dunque presente il Truck della Polizia postale allestito con tecnologie di ultima generazione. A chi sarà presente all’evento verranno forniti gli strumenti conoscitivi necessari per un utilizzo consapevole e sicuro del web. Ci sarà anche il personale della Polizia stradale e della Questura, per sensibilizzare i ragazzi in merito ai reati che colpiscono i minori.

Sono altresì attese alcune scolaresche cittadine che hanno aderito all’iniziativa, oltre alla popolazione che vorrà conoscere gli aspetti dell’importante e attuale argomento trattato. L’obiettivo dell’iniziativa è illustrare i fenomeni delittuosi derivanti da un uso distorto delle tecnologie. Così da prevenire il verificarsi di episodi di violenza, vessazione, diffamazione ed ulteriori fattispecie illecite connesse al web.

