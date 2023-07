Arrestato un 46enne.

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle, nell’ambito delle operazioni di contrasto al traffico illecito di droga.

Gli sgenti della sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, insieme agli operatori della volante del Commissariato di Carbonia, sulla base di informazioni ottenute da precedenti indagini, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un uomo a Carbonia.

L’individuo era già noto agli investigatori per il suo coinvolgimento in attività illegali legate agli stupefacenti, e si sospettava che fosse ancora coinvolto nel traffico di droga. La perquisizione ha avuto esito positivo, poiché sono stati trovati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui 13 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, 77 grammi di marijuana, 19 piantine di marijuana in fase di crescita, 5 bilancini di precisione funzionanti, una somma di 780 euro ritenuta provento dell’attività illecita e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle droghe.

Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. I fatti accertati dalla polizia di Stato sono stati presentati al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto durante l’udienza tenutasi nella mattinata di oggi. Sono stati richiesti i termini per la difesa dell’imputato, il quale è stato posto agli arresti domiciliari.

