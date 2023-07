Il Kan judo di Olbia premiato con la benemerenza del Coni

Il Kan judo Olbia è stato premiato con la benemerenza del Coni.

Il Kan Judo Olbia è l’unica squadra della Gallura premiata con la benemerenza sportiva del Coni per l’attività sportiva del 2021.

La cerimonia prevedeva la consegna di stelle e palme al merito sportivo in oro ,argento e bronzo.

L’asd Kan Judo Olbia ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo, per la lunga carriera sportiva. Sono, infatti, 38 gli anni di attività sportiva della squadra di Olbia, svolti puntando alla diffusione e all’insegnamento dell’antica arte marziale, partendo dai bambini dai 4 anni in su, a vari livelli, anche con progetti scolastici sport-scuola, e tante manifestazioni judoistiche locali, nazionali e internazionali, dal 1997 ad oggi.

E’ stato il maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5′ dan, a ritirare la stella di bronzo, premiato dai rappresentanti dei gruppi militari sportivi fiamme gialle. “Siamo molto soddisfatti di questo premio – afferma il maestro -. Lo condividiamo con la nostra bella città. Sarà per noi un punto di partenza per poter al più presto ambire a quella d’argento. Questione di tempo, faremo di tutto per meritarcela”.

Tanti i sacrifici in 38 anni di associazione. “Ma altrettante anche le soddisfazioni ottenute dalla nostra famiglia sportiva. Grandi risultati ottenuti in regione, nella penisola e all’estero – prosegue Calvisi -. Quest’anno il bacino di utenti che svolge attività judoistica nella nostra palestra dedicata esclusivamente al judo dal 1985, ha superato le 100 unità. Dedico il riconoscimento a tutta la nostra famiglia Kan Judo Olbia. Atleti, tecnici, dirigenti, staff e infine ai genitori, sempre presenti e collaborativi affinché tutto si possa svolgere nei migliori dei modi”.

