Arrestato a 73 anni: aveva cocaina, hashish e marijuana

I carabinieri hanno arrestato un nonno pusher: a 73 anni lo hanno sorpreso con droga in casa, ma anche bilancino e contanti. Che i carabinieri seguano col binocolo un presunto spacciatore è un fatto normale. Ma che la persona in questione abbia 73 anni è un fatto abbastanza insolito. I carabinieri della stazione di Pula, nella Città metropolitana di Caliari, lo hanno seguito per poi fermarlo e far scattare una perquisizione nella sua abitazione. Una vola dentro la sua casa i militari hanno trovato le conferme ai loro sospetti.

Il 73enne dentro l’appartamento dove vive aveva droga e tutto il kit per la vita da spacciatore modello. C’erano bustine con due grammi di cocaina, altre con 6,2 grammi di hashish e una più grande con 17,5 grammi di marijuana. Durante la perquisizione hanno trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre cinquemila euro in contanti. L’arresto risale a ieri pomeriggio, e oggi in Tribunale a Cagliari è arrivata la convalida. Il 73enne adesso si trova agli arresti domiciliari e dovrà presentarsi in Aula il 26 gennaio.

