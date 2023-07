Omicidio in un b&b, arrestato il presunto assassino

L’omicidio in un b&b di Quartucciu.

La notte scorsa si è verificato un omicidio in un bed and breakfast situato in via Nazionale a Quartucciu. La vittima è Gabriele Pergola, un uomo di 43 anni, residente a Quartu. Il suo corpo è stato trovato senza vita intorno alle 5 del mattino, completamente nudo e con un asciugamano intorno al collo.

Dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno arrestato il presunto omicida, un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine. Sul luogo erano presenti anche il magistrato di turno e il medico legale, i quali hanno avviato gli accertamenti per chiarire i dettagli e il movente di questo delitto.

Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto durante una lite, e il giovane sospettato si sarebbe allontanato. Il cadavere è stato scoperto dai responsabili della struttura ricettiva, probabilmente allarmati dal rumore proveniente dalla camera.

