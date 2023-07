Filippo Tortu trionfa a Molfetta: è campione italiano dei 200 metri

Tortu stacca tutti e si laurea campione italiano sui 200 metri

Filippo Tortu ha dominato al finale dei 200 metri e si è laureato campione italiano. Lo stesso risultato raggiunto poche ore prima dalla velocista quartese Dalia Kaddari.

Deciso e pieno di grinta, Filippo Tortu ha dominato i suoi 200 metri in 20″14, distanziando nettamente i suoi avversari e avvicinandosi al suo record personale di 20″10. Il velocista tempiese-lombardo sembra aver ritrovato la sua migliore forma, sfoggiando tutta l’adrenalina che aveva in corpo in questa gara. Che si è svolta a Molfetta, nella stessa pista dove ha mosso i primi passi il grande Pietro Mennea.

L’atleta quartese, Dalia Kaddari, allenata da Fabrizio Fanni, ha conquistato il suo quarto successo consecutivo in modo incontestabile. Completando la corsa in 22″90 (senza vento sul rettilineo). Nonostante il tempo ottenuto non sia eccezionale, lontano dal suo primato di 22″64 stabilito due anni fa, questo risultato è stato sufficiente per distanziare Anna Bongiorni, giunta al secondo posto. Dopo una delusione agli Europei, Dalia è tornata prepotentemente a confermarsi reginetta dei 200 metri.

