Pale eoliche in mare da Olbia ad Alghero, insorgono gli ecologisti

Gli ecologisti protestano contro le pale eoliche in mare.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha presentato oggi due atti di opposizione al rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di altrettante centrali eoliche offshore flottanti richieste rispettivamente dalla Zefiro Vento s.r.l. nel mare della Gallura settentrionale, prospiciente i litorali di Olbia, Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, e dalla Acciona Energia Global Italia s.r.l. nel mare della Sardegna occidentale, fra Capo Marrargiu e Capo Mannu, prospiciente i litorali di Bosa, Villanova Monteleone, Alghero, Cuglieri, Tresnuraghes, Narbolia, San Vero Milis.

Il GrIG, come negli altri analoghi casi, ha chiesto il diniego della concessione demaniale in assenza di pianificazione e di procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale.

L’assalto ai mari della Sardegna.

Complessivamente sono stati predisposti e depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Cagliari ben sei progetti di centrali eoliche offshore nei mari della Sardegna meridionale, con 174 aerogeneratori in tutto previsti. Altri due progetti sono stati depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Olbia, con 275 aerogeneratori complessivamente previsti. Un altro progetto è stato depositato presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres, con 32 aerogeneratori previsti.

Nei mari sardi in tutto 10 progetti di centrali eoliche offshore flottanti, 481 “torri eoliche” in progetto, per una potenza complessiva, per quanto si è a conoscenza, pari a 6.509 megawatt.

L’assalto alle coste della Sardegna.

Avverso tutte le istanze di concessione demaniale marittima sono stati presentati atti di opposizione il 28 gennaio 2021; 3 marzo 2022, 26 marzo 2022, 13 giugno 2022 ed il 28 giugno 2022 da parte del GrIG: Repower Renewable S.p.a., dell’elvetico Gruppo Repower, un progetto di centrale eolica offshore al largo di Capo Teulada, con 33 aerogeneratori.

Nora Ventu s.r.l., società milanese frutto dell’accordo tra Falck Renewables s.p.a. e BlueFloat Energy, due progetti di centrali eoliche galleggianti offshore con 93 aerogeneratori per una capacità complessiva di 1,4 gigawatt a 18 miglia marine a sud est di Cagliari (Nora 2, 40 aerogeneratori) e a 6 miglia marine a sud di Capo Teulada (Nora 1, 53 aerogeneratori). Fan balenare ben 4 mila posti di lavoro in fase di realizzazione e 300 in fase di gestione.

Ichnusa Wind Power s.r.l., con sede a Milano, 42 aerogeneratori galleggianti alti 265 metri a circa 35 chilometri dalla costa sulcitana, per una potenza complessiva di 504 megawatt. L’istanza di concessione demaniale marittima è stata sospesa nell’aprile 2021 dopo un atto di opposizione presentato dal Gruppo d’Intervento Giuridico e da alcuni comuni rivieraschi come Carloforte, Portoscuso, Buggerru, mentre è stata svolta la fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale finalizzata alla successiva procedura di valutazione di impatto ambientale.

Seawind Italia s.r.l., con sede a Portoscuso, 48 aerogeneratori in progetto, istanze di concessioni demaniali marittime per due centrali eoliche offshore, la Del Toro 2 a 21 miglia marine a sud ovest dell’isola di San Pietro e la Del Toro 1 a 6 miglia marine al largo dell’isola di Sant’Antioco.

Tibula Energia s.r.l., con sede a Milano, 65 aerogeneratori, 975 megawatt complessivi, in progetto per conto di Falck Renewables s.p.a. e la Blue Float Energy, nel mare della Gallura. Sfidando realtà e intelligenze altrui, parla di “generazione di migliaia di posti di lavoro stabili nel medio-lungo termine: fino a 3.200 unità per le fasi di fabbricazione, assemblaggio e costruzione; oltre 180 per la manutenzione degli impianti dopo l’entrata in esercizio del parco”, dimenticando ambiente, diportismo nautico, turismo e pesca.

Zefiro Vento s.r.l., con sede a Milano, 210 aerogeneratori in progetto nel mare della Gallura settentrionale e Acciona Energia Global Italia s.r.l., con sede a Roma e capitale spagnolo, 32 aerogeneratori nel mare occidentale della Sardegna.