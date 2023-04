Dopo un primo colpo ci ha riprova: pensionato denunciato

Un pensionato è stato denunciato dai carabinieri per un doppio colpo messo a segno in un negozio della catena Lidl. La denuncia dei carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato e continuato riguarda un sessantottenne pensionato di Villacidro. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. La scorsa settimana, durante una visita al puntio vendita Lidl di Guspini, è riuscito a rubare dal reparto dedicato al bricolage, 7 saldatori, 2 smerigliatrici e ulteriore attrezzatura per un valore complessivo di oltre 300 euro.

Il giorno successivo ha tentato di ripetere l’azione rubando ulteriore materiale dal reparto hobbistica: dischi per flessibile, quattro coltelli in porcellana e ulteriori oggetti per oltre 200 euro. Dopo aver imboscato nel proprio giubbotto il materiale si è diretto verso l’uscita, ma stavolta nel negozio stavano aspettando l’uomo era al varco.

Tuttavia, la responsabile del punto vendita ha subito denunciato l’individuo ai carabinieri. All’uscita del negozio, l’uomo ha trovato la vigilanza e i carabinieri e ha consegnato la refurtiva. Ha poi ammesso il furto del giorno precedente e riconsegnato tutto durante una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri. La refurtiva è tornata nelle mani del responsabile del punto vendita.

