La stagione a La Maddalena parte dal ponte di Pasqua

Per i giorni di Pasqua a La Maddalena si è registrato il tutto esaurito: la stagione comincia prima col Talent Trophy, torneo di calcio under 14. Se l’anno scorso l’uomo simbolo era stato Ibrahimovic al seguito del figlio, quest’anno è toccato ad Amadeus. Il conduttore di Sanremo era nell’arcipelago per accompagnare il figlio con le giovanili dell’Inter. Ma non è stato l’unico genitore che he ha approfittato a passare la Pasqua a La Maddalena.

“Questo tipo di investimento, che è già stato confermato anche per il prossimo anno, ha permesso di aprire con un sold out ad aprile“. L’assessore al Turismo è raggiante. “Per il torneo abbiamo avuto circa duemila presenze sull’isola. Che si vanno aggiungere ai turisti classici del periodo pasquale – spiega Gianvincenzo Belli -. Una scelta azzeccata e vincente. Ha ha permesso a tutti, dai lavoratori agli imprenditori, di guadagnare quasi due mesi sulla stagione – conclude -. Contiamo di aggiungere anche eventi legati alla vela, per cercare di portare la stagione avanti fino a novembre“. Le lunghe code sulle banchine per il rientro del lunedì di Pasquetta erano l’immagine di questo successo. Antipasto di una stagione che si prospetta florida.

