Perde il controllo dell’auto e si schianta, ci sono feriti

L’incidente in località S’Istagnone a Bosa.

Nella località di S’Istagnone, a Bosa, si è verificato un incidente stradale. Alle 3:15, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha prontamente inviato sul luogo un’unità del Distaccamento di Cuglieri. L’equipaggio intervenuto ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta nell’incidente, che trasportava 4 persone.

I feriti sono stati successivamente prese in carico da tre ambulanze del servizio sanitario, che hanno provveduto alle necessarie cure mediche. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e sul luogo sono presenti anche i carabinieri, che stanno svolgendo le relative indagini secondo le loro competenze.

