Si ribalta con il trattore, ex deputato sardo muore dopo 4 giorni

Lutto per la scomparsa di Raffaele Manca.

È morto Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello, ex consigliere regionale ed ex deputato. Giovedì scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era alla guida di un trattore, nelle campagne di Domusnovas Canales, frazione del suo paese.

Nonostante sia stato trasportato immediatamente con l’elisoccorso in ospedale, i tentativi di salvarlo sono purtroppo stati vani. Manca, 80 anni, era stato sindaco di Norbello dal 1985 al 1992 e dal 1994 al 1996 aveva ricoperto il ruolo di parlamentare alla Camera. Faceva inoltre parte del Gruppo storico medievale di Norbello e da diversi anni era alla guida del Comitato di difesa dell’ospedale e della sanità nel territorio.

