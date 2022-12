Rischio di intossicazione: focacce ritirate dai supermercati

Focacce ritirate dai supermercati.

Un lotto di focacce del marchio Tre Mulini risulta contaminato e il ministero della Salute ne sconsiglia il consumo. L’allarme riguarda anche la Sardegna e nel caso specifico le “Focacce con olio extra vergine di oliva 8,7%” commercializzate da Eurospin Italia.

Il ministero in una nota spiega che il richiamo è avvenuto per “possibile presenza di Octarossina A“. Il lotto in questione è il numero 223740, la cui scadenza è prevista per il 13 gennaio 2023. La confezione è da 200 grammi e il nome del produttore è Fartons Polo con stabilimento in Spagna ad Alboraya.

Chiunque lo avesse acquistato può riportarlo al punto vendita e chiedere la sostituzione oppure il rimborso.

