In Sardegna 690 nuovi casi di coronavirus e cinque vittime: il bollettino

l bollettino del coronavirus in Sardegna

Secondo il bollettino della Regione Sardegna oggi si registrano 690 nuovi casi confermati di positività al coronavirus (di cui 588 diagnosticati con tampone antigenico). Il dato emerge dall’esame di 2.984 tamponi, fra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 ( stesso dato di ieri ) mentre il totale di quelli ricoverati in area medica è salito a 98 (uno in più rispetto a ieri). Con sette casi in meno scende a 7.412 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore in Sardegna si sono registrai cinque decessi. Vivevano nell’Oristanese due donne di 82 e 97 anni e due uomini di 79 e 81 anni, mentre stava nel Sud Sardegna una donna di 95 anni.

