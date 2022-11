Aggredito da un cinghiale a Luogosanto: cacciatore ferito a una gamba

Maddalenino ferito da un cinghiale a Luogosanto

Un cacciatore è stato ferito da un cinghiale durante una battuta nelle campagne di Luogosanto. Un 36enne di La Maddalena stava cacciando tra la vegetazione gallurese ma l’animale l’ha preso di mira e lo ha aggredito. Immediati sono scattati i soccorsi dei volontari con un’ambulanza del 118, che hanno riscontrato una brutta ferita all’altezza del ginocchio. A quel punto è intervenuto l’elisoccorso e l’uomo ha raggiunto in volo l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Dieci giorni fa un altro cacciatore era finito in ospedale dopo essere ferito da un cinghiale. L’episodio si era verificato nelle campagne di Erula. In quel caso si trattava di un 69enne, che era assistito dai volontari del 118 di Chiaramonti soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Tempio. Sempre nelll campagne di Erula l’anno scorso c’era stato un episodio analogo: un cinghiale aveva aggredito una donna. La cacciatrice aveva con sé una videocamera che aveva ripreso la scena dell’aggressione da parte del cinghiale ferito. Lei si era difesa colpendolo col fucile, alla fine l’animale era scappato. Quel video, complice il linguaggio colorito della cacciatrice, era subito diventato virale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui